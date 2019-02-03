Латынина: Вспоминать о блокадном голоде раньше было не принято

Публицист Юлия Латынина, впечатлившись памятными событиями, которые связаны с 75-летием со дня освобождения Ленинграда от блокады, заметила, что в 21-м веке имеет место некоторый прецедент. По ее наблюдениям, о блокаде и условиях жизни в осажденном городе предпочитали не вспоминать практически все советские руководители. Усиленное педалирование этой темы можно считать, утверждает она в авторской радиопередаче, исключительно явлением современной политики.

"То, что было для режима постыдным и запретным, сейчас празднуется как великое испытание народа", - сказала Латынина, подчеркнув, что об этом великом испытании вспоминают, в основном, герои антикоррупционных расследований, безбедно существующие.

Иосиф Сталин же, по ее мнению, при всех его недостатках, был в этом смысле более прозорлив и неформально табуировал "ленинградскую" тему.

Сталин в отличие от наших нынешних псевдопатриотов хорошо понимал, в условиях, когда это реальная жизнь для всех окружающих, а не просто какая-то красивая картинка, что вопрос «Как можно не снабжать город, имея 60 километров озера, которое не контролируется противником?» — слишком страшен. — Юлия Латынина