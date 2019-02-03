Московский анархист рассказал о пытках

Московский представитель анархического сообщества, задержанный 1 февраля, Даниил Галкин рассказал о физическом насилии, которое применяли правоохранители к нему лично и его единомышленникам, о чем сообщает паблик "Народная самооборона".

Используя электрический ток, несколько часов силовики, со слов активиста, всячески издевались над ним в автомобиле и избивали его.

Целью "бюджетников" являлась, утверждает Галкин, дача показаний на его знакомого и согласие сотрудничать со следствием, заснятое на видеокамеру.

Столичные анархисты полагают, что с ними намерены поступить тем же образом, что и с фигурантами уголовного дела "Нового величия".

Годом ранее, зимой 2018-го, на пытки сотрудников ФСБ пожаловались пензенские и петербургские анархисты, до сих пор находящиеся под следствием и названные участниками террористической организации "Сеть". Им вменяется попытка государственного переворота путем насильственного свержения власти.