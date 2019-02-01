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13:10

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу заявлявшего о пытках свидетеля по делу "Сети"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Ильи Капустина, проходящго по делу "Сети" в качестве свидетеля, передает проект "Зона права". Документ был отправлен в Страсбургский суд в ноябре 2018 года.

Капустин полагает, что власти России нарушили ряд положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно -  запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность и право на эффективные средства правовой защиты.

Мужчина, опасаясь уголовного преследования, вынужден был эмигрировать в Финляндию.

Год назад Капустин рассказал, что 23 января 2018-го он был похищен на улице неизвестными людьми в масках, избит электрошокером и доставлен здание УФСБ, где его допросили как свидетеля по делу "Сети". Капустин был знаком с одним из фигурантов дела Юлием Бояршиновым.

Свидетель снял побои и написал жалобу в Следственный комитет. В мае стало известно, что следователь Военно-следственного управления СКР по ЗВО Сергей Валентов, проведя проверку, отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, не найдя в их действиях состава преступления.

17 июля Гарнизонный военный суд Петербурга признал решение Валентова законным. Капустин к этому времени уже покинул Россию и запросил политическое убежище у Финляндии.

Ранее Гарнизонный суд встал на сторону следователей, отказавшихся возбуждать уголовное дело после заявления о пытках других фигурантов "пензенского дела".

Напомним, по делу "Сети" проходит 11 жителей Пензы и Петербурга, 10 из них находятся в СИЗО. Их обвиняет в участии в террористическом сообществе "Сеть" (ст. 205 УК РФ), которое якобы планировало свержение действующей власти. 

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15:07    
Легализация пыток - позор государства.

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