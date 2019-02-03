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14:08

Красимир Врански заявил о своих губернаторских амбициях

Выступая на "экологическом" протестном митинге в Удельном парке, общественный деятель и лидер организации "Красивый Петербург" Красимир Врански сообщил о том, что готов побороться за пост губернатора.

"За время общественной деятельности увидел, что в городе становится все больше проблем. На сегодняшний день 70 парков и скверов находятся под угрозой строительства, или уже идет стройка в них. Власти не могут элементарно очистить город от снега, не говоря уже о решении более серьезных проблем", - дополнил он свое заявление.

Всех неравнодушных Врански попросил об информационной и материальной поддержке, заверив аудиторию, что имеет точное понимание того, как решить главные проблемы города.

Ранее о своих амбициях стать первым лицом мегаполиса заявляли лидер "Яблока" в парламенте Борис Вишневский и лидер петербургского отделения Партии роста Оксана Дмитриева.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:11    
Началась сбор всех погибших частей: Кролик, Резник,  Врански, Собчак, Старуха Шапокляк Розенберг.
Чтобы избиратель ужаснулся всей этой черте оседлости и побежал голосовать за Беглова.

16:07    
Пора в городе открывать училище по подготовке клоунов. Первый курс уже сформирован. Староста - пархатый жидёнок кролик.

15:55    
Вот оно как..... а мы тут все наивные слушаем как он за город переживает. Какой же ты красивый, красимир бедросович. В зеркало посмотри, к парикмакхеру сходи....

15:45    
Ну, если выбирать между Красимиролм и Бегловым, то я за Беглова проголосую, хоть я в рейтингах Беглову ставлю "минус", а Красимиру -"плюс". Я участвую в акциях, которрые проводит "Красивый Петербург" и не только в этих, но проблемы, которые  поднимает эта организация не такие масштабные. Так что Красимиру не стоит становится фейковым кандидатом - в экономике слабоват. Если бы у меня был настоящий выбор, то голосовала бы я за Оксану Дмитриеву или Андрея Пивоварова. Но муниципальный фильтр, скорее всего, преодолеет престарелый Бортко или Ксюша Собчак.

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