Красимир Врански заявил о своих губернаторских амбициях

Выступая на "экологическом" протестном митинге в Удельном парке, общественный деятель и лидер организации "Красивый Петербург" Красимир Врански сообщил о том, что готов побороться за пост губернатора.

"За время общественной деятельности увидел, что в городе становится все больше проблем. На сегодняшний день 70 парков и скверов находятся под угрозой строительства, или уже идет стройка в них. Власти не могут элементарно очистить город от снега, не говоря уже о решении более серьезных проблем", - дополнил он свое заявление.

Всех неравнодушных Врански попросил об информационной и материальной поддержке, заверив аудиторию, что имеет точное понимание того, как решить главные проблемы города.

Ранее о своих амбициях стать первым лицом мегаполиса заявляли лидер "Яблока" в парламенте Борис Вишневский и лидер петербургского отделения Партии роста Оксана Дмитриева.

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