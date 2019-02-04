Генпрокурор Чайка награждал грамотой проходящего по делу родственника сенатора Арашукова

На просторах интернета получила распространение фотография, на которой запечатлен Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, вручающий грамоту Руслану Арашукову - топ-менеджеру ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань", который, по совокупности, является двоюродным братом арестованного сенатора Рауфа Арашукова.

Фото: пресс-релиз ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"

Как выяснили Telegram-каналы, снимок сделан 27 апреля 2017 года. О присутствует в пресс-релизе, размещенном на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп", главой которого, вероятнее всего, в то время и был Руслан Арашуков.

"Сегодня генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка наградил почетной грамотой генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп и АО «Газпром газораспределение Майкоп» Руслана Арашукова. «За существенный вклад в укрепление законности и обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры Российской Федерации»", - следует из пресс-релиза.

Ранее в Сети получил распространение снимок, на котором врио губернатора Петербурга Александр Беглов присутствует на торжественном церемониале по случаю вручения патриархом Кириллом отцу сенатора Раулю Арашукову религиозной награды.

Сенатору, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках аналогичного дела были задержаны и арестованы замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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