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11:46

КСП составила протоколы в отношении молодежного центра "Кировский"

Контрольно-счетная палата Петербурга составила два административных протокола по результатам проверки подростково-молодежного центра «Кировский».

Протоколы составлены в отношении юрлица и главного бухгалтера центра Марины Хоршевой. Первый протокол составлен по ст. 15.14 КоАП (нецелевое использование бюджетных средств). По подсчетам КСП, сумма нарушений составила более 1,3 млн рублей. Вместо того чтобы обеспечивать работу кружков, секций и проводить культурно-досуговые мероприятия, центр часть средств потратил на ремонт оборудования и другого имущества, подростковому клубу не принадлежащего, указали в КСП. Также деньги тратились на выпуск газеты «Молодежная сфера» и зарплату редактора.

Хоршевой вменили нарушение ст. 15.11 (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету). Протоколы направлены в суд.

Проверка центра под руководством аудитора Юрия Шутова выявила более 110 нарушений в работе центра на 4,2 млн рублей. Кроме нецелевого расходования средств, инспекторы выявили нарушения по выплате зарплаты и неэффективное использование собственных средств клуба.

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