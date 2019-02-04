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16:29

Беглов отправил в отставку не справившегося с зимней уборкой главу Фрунзенского района

Минувшим вечером врио градоначальника Александр Беглов, прислушавшись к многочисленным жалобам жителей юга Петербурга, с выездной инспекцией внепланово посетил Фрунзенский район. Петербуржцы наглядно продемонстрировали исполняющему обязанности губернатора улицы, полные снега, нечищеные тротуары, дворы, которые невозможно пересечь ни пешком, ни, тем более, на автомобиле.

Сегодня, передает телеканал "Санкт-Петербург", Беглов предъявил главе Фрунзенского района Валерию Сапожникову фотографии, сделанные во время объезда, указав на некачественную работу вверенного ему территориального ведомства. Сапожников обещал, что все вскорости будет исправлено, однако Беглов выступление чиновника прервал, сообщив, что принимает его отставку.

Напомним, Сапожников стал главой Фрунзенского района не так давно - в июне 2017 года, до этих пор занимав пост замглавы Петроградского района.



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21:10    
В Калининском сын генерала Понилелко сидит, кто же его тронет?

20:44    
Было бы правильно уволить не только одного главу Фрунзенского, но этого не произойдет. Калининский район относится к разряду неприкасаемых. И даже если он весь будет засыпан по кровли домов снегом и льдом, этот район всегда будет на хорошем счету у ВРИО. Кто ж его посадит-он же памятник.

17:42    
Такое впечатление, что Калининского района нет в городе. Жители заваливают Инет жалобами, а, оказывается, Калининский район лидер города по благоустройству - там меньше всего зарегистрировано жалоб граждан (официально, через приемную).
С проспектами и улицами - бери каждую вторую в районе, не ошибешься.
Могу посоветовать градоначальству совершить героических переход через Гражданский проспект вблизи одноименного метро - напротив 117 дома.
Для полноты ощущений предлагаю доехать до него на машину, через Академку. По Гражданскому от Академки до Северного ехать исключительно по правому ряду.
После штурма пешеходного перехода свернуть направо на Киришскую, доехать до Лужской с поворотом направо, с Лужской на Луначарского, потом на Черкасова до Киришской.
Следует иметь ввиду, что на Черкасова остановится и пообщаться с жителями возможности нет - улица стала практически однополосной (не убирали ни разу, автобусы - 93 - отказываются на неё заезжать), а переходы и остановки общественного транспорта - неприступными ледяными цитаделями.
После этой экскурсии главе Фрунзенского района можно дать медаль за отличную уборку снега в своем районе.
Только это все сотрясание воздуха - нет в городе Калининского района, и жалоб на отсутствие уборки снега - тоже, соответственно, нет.

16:36    
Пусть у главы Калининского района примет отставку - Кондратьевский  проспект весь в горах снега, только тропинки протоптаны между ними, как в Блокаду.
На проезжей части машины бьются каждый день.

16:33    
Он может сразу оптом у всех глав принять отставку, во всех районах аналогичная картина.

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