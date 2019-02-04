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18:41

СМИ: Комитет по здравоохранению подозревают в халатности на 70 млн рублей

Следственный комитет проводит обыски в комитете по здравоохранению в связи с уголовным делом по ч. 1 ст. 293 УК (халатность с причинением особо крупного ущерба), ущерб оценивается в 70 млн рублей, пишет «Фонтанка.ру».

По данным издания, дело связано с завышенными заявками на поставку отдельных видов лекарств в 2016 – 2018 годах: «Такролимус», «Иматиниб», «Флударабин», «Интерферон». Остатки с каждым годом увеличивались, а на складах копились лекарства с истекшим сроком годности. Ущерб бюджету оценивается в 70 млн рублей.

По версии следствия, заявки, не соответствующие реальным потребностям населения, подавали должностные лица комитета, подписывали председатели – Валерий Колабутин до 2017 года и затем – Михаил Дубина. Сообщается, что бывших чиновников уже опросили, и оба они указали на управление комитета по организации работы фармацевтических учреждений. Возглавляющая управления Людмила Сычевская, в свою очередь, сослалась на внештатных специалистов комитета, составляющих заявки на льготные препараты.

Силовики пришли с обысками в комитет 4 февраля. Тогда сообщалось, что приобретенные за счет государства лекарства могли быть распределены по аптекам без должного контроля и без учета остатков.



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