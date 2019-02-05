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9:51

Росстат рассказал, откуда в 2018 году возник рекордный рост ВВП

Столь неожиданно высокие показатели роста российского внутреннего валового продукта (ВВП) в 2018 году произошли ввиду возросшего уровня добычи полезных ископаемых, а также благодаря оптовой и розничной торговле, успехах в строительстве, пояснили в Росстате новость о "стахановских" темпах роста экономики.

"Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организаций с учетом уточнений респондентов", - следует из комментария счетного ведомства.

Напомним, согласно данным Росстата, озвученным накануне, показатель ВВП в 2018 году достиг отметки 2,3% по сравнению с 1,6% годом ранее, таким образом, побив максимальную отметку, зафиксированную в  2012 году.

При расчетах в ведомстве опирались на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год. Помимо прочего, использовалась информация об исполнении консолидированного бюджета России, оценка платежного баланса и индексы внешней торговли.

Вместе с тем, подытожили в Росстате, результаты всё равно ещё требуют коррекции.

"Смена руководства Росстата продолжает творить чудеса с показателями российской экономики. За 6 недель, прошедших с того момента, как премьер Дмитрий Медведев уволил Александра Суринова и заменил его на экс-министра экономики Саратовской области Павла Малкова, Росстату удалось улучшить оценку роста практически на треть. Почти 10 млрд долларов дополнительного ВВП Росстат вытащил, словно кролика из шляпы, и в понедельник отчитался об ускорении экономики до темпов, которых не было даже в 2013 году при нефти дороже 100 долларов за баррель. Несмотря на падение доходов населения пятый год подряд, частное потребление обеспечило больше половины экономического роста - 1,2%, причем потребляли россияне главным образом услуги. Между тем, увидеть потребительский бум при этом не удалось ни ритейлерам, ни самим потребителям", - комментируют ситуацию финансисты.

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11:03    
Росстат пора давно сократить. Очень дорого казне обходится их вранье!!!

11:02    
Если так барабанят и трубят про рекорд (вон, Саша аж 340 руб поднял), то почему растут цены на все, кроме зарплат?

10:53    
Да, вот на Ямале надо работать российской молодёжи-осваивать колоссальные углеводородные богатства Арктики, там и зарплата хорошая, а не устраиваться гардеробщиками в гей-клубах с подработкой задницей...Но, к сожалению, очередь у питерских парней в гардеробщики...

10:29    
Да, несмотря на западные санкции у России в 2018 году очень приличный рост производства и экспорта нефти, газа, угля, сельхозпродуктов и тд итп. Какие санкции, если, к примеру, Михельсон создал в условиях Арктики СУПЕР высокотехнологичный "Ямал-СПГ" с возможностью в ближайшее время стать мировым гигантом по СПГ, обогнать и Катар, и США и тд.

10:06    
По миру ВВП сейчас 3%, у Китая 6,5%, по ЕС 1,7%...Так что данные Росстата очень обнадёживающие, но расти есть куда...а то застой, застой только и твердили ненавистники России...

10:00    
Не удивлён росту ВВП на 2,3%, так как абсолютно все макроэкономические показатели у России великолепные!!! К примеру, положительное сальдо внешнеторгового оборота(экспорт-импорт) России за 2018 год ПЛЮС 200 миллиардов долларов(!!!!!!!!!!!!!!) при совершенно мизерном ВВП в 1%, что в принципе такого не может быть или надо уж очень постараться...

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