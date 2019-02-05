Росстат рассказал, откуда в 2018 году возник рекордный рост ВВП

Столь неожиданно высокие показатели роста российского внутреннего валового продукта (ВВП) в 2018 году произошли ввиду возросшего уровня добычи полезных ископаемых, а также благодаря оптовой и розничной торговле, успехах в строительстве, пояснили в Росстате новость о "стахановских" темпах роста экономики.

"Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организаций с учетом уточнений респондентов", - следует из комментария счетного ведомства.

Напомним, согласно данным Росстата, озвученным накануне, показатель ВВП в 2018 году достиг отметки 2,3% по сравнению с 1,6% годом ранее, таким образом, побив максимальную отметку, зафиксированную в 2012 году.

При расчетах в ведомстве опирались на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год. Помимо прочего, использовалась информация об исполнении консолидированного бюджета России, оценка платежного баланса и индексы внешней торговли.

Вместе с тем, подытожили в Росстате, результаты всё равно ещё требуют коррекции.

"Смена руководства Росстата продолжает творить чудеса с показателями российской экономики. За 6 недель, прошедших с того момента, как премьер Дмитрий Медведев уволил Александра Суринова и заменил его на экс-министра экономики Саратовской области Павла Малкова, Росстату удалось улучшить оценку роста практически на треть. Почти 10 млрд долларов дополнительного ВВП Росстат вытащил, словно кролика из шляпы, и в понедельник отчитался об ускорении экономики до темпов, которых не было даже в 2013 году при нефти дороже 100 долларов за баррель. Несмотря на падение доходов населения пятый год подряд, частное потребление обеспечило больше половины экономического роста - 1,2%, причем потребляли россияне главным образом услуги. Между тем, увидеть потребительский бум при этом не удалось ни ритейлерам, ни самим потребителям", - комментируют ситуацию финансисты.