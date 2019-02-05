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13:55

СМИ: Два зампредседателя комитетов Смольного покинут свои посты

Зампредседатели двух комитетов Смольного – Лариса Канунникова (комитет по градостроительству) и Михаил Королев (комитет по развитию транспортной инфраструктуры) могут уйти в отставку, пишет «Фонтанка.ру».

По данным источников, Канунникова может написать заявление на увольнение в конце февраля. Пока она находится на больничном. Сама чиновница прокомментировать сведения о возможном уходе отказалась.

Информацию об уходе Королева из КРТИ подтвердили в ведомстве. 28 февраля у него закончится контракт, и он отказался от дальнейшего сотрудничества. Сам Королев отказалася назвать причины увольнениия. В Смольном он отвечал за вопросы строительства метро.

В Смольном полным ходом идут кадровые перестановки, сменились главы десяти комитетов. Новыми вице-губернаторами стали Любовь Совершаева, Эдуард Батанов, Евгений Елин, Николай Линченко, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

4 февраля в отставку был отправлен глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. На эту должность был назначен бывший вице-губернатор Константин Серов, отвечавший за внутреннюю политику. Также он был советником губернатора. Серов сообщал, что будет отвечать за подготовку к выборам губернатора Петербурга.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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