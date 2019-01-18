Серов будет отвечать в Смольном за выборы

Назначенный на должность советника врио губернатор Александра Беглова экс-вице-губернатор Константин Серов рассказал ЗАКС.Ру, что на новой должности будет отвечать за подготовку выборов.

- В связи с Вашим новым назначением какие обязанности у Вас будут?

- Подготовка выборов, - ответил Константин Серов.

- Что-то еще?

- Достаточно. Спасибо, - завершил беседу советник губернатора.

Об отставке Константина Серова с поста вице-губернатора и его переходе в статус советника стало известно вечером 18 января. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Во время его работы в правительстве он курировал внутреннюю политику города. Считается, что именно он был ответственным за благополучное проведение президентских выборов в марте 2018 года. На время кампании он брал отпуск и работал в штабе. По итогам выборов был удостоен благодарственной грамоты за подписью президента Владимира Путина.

Одновременно с Серовым кресла вице-губернаторов освободили Александр Говорунов, михаил Кучерявый и Сергей Мовчан.

По данным источников ЗАКС.Ру, внутренней политикой в скором времени на посту вице-губернатора займется глава аппарата губернатора Петербурга Любовь Совершаева, которой будут переданы полномочия Серова и Говорунова.

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