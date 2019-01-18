Четыре вице-губернатора ушли в отставку

Врио губернатора Александр Беглов принял заявления об отставке двух своих высокопоставленных подчиненных - руководителя администрации Александра Говорунова и вице-губернатора Михаила Кучерявого, передает официальный сайт Смольного. Отмечается, что они уволились по собственному желанию.

Еще двое вице-губернаторов - Константин Серов и Сергей Мовчан - поменяли свой чиновничий статус и стали советниками городского главы.

ЗАКС.Ру в конце декабря сообщал, что ожидаются отставки Серова и Говорунова. По данным источников, новым вице-губернатором может стать руководитель аппарата врио губернатора Александра Беглова Любовь Совершаева, которой передадут полномочия этих вице-губернаторов и ответственность за политический блок. Александр Говорунов, как сообщали собеседники ЗАКС.Ру, давно написал заявление об отставке по собственному желанию, а его вещи были вывезены из кабинета еще в начале ноября.

Александр Говорунов был назначен вице-губернатором Петербурга в апреле 2014 года. Говорунов – отставной генерал-майор ФСБ и бывший председатель Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России".

Константин Серов стал вице-губернатором в мае 2017 года. На этом посту он курировал внутреннюю политику города. Прежде являлся главой Невского района и был избран депутатом Законодательного собрания в пяти созывах.

Сергей Мовчан занял пост в правительстве города в 2015 году. До этого являлся аудитором Счетной палаты РФ.

Михаил Кучерявый был "арктическим" вице-губернатором Петербурга с декабря 2017 года. Ранее занимал пост вице-губернатора в Ленинградской области.

С приходом Беглова на свой пост 3 октября 2018-го года в Смольном все чаще наблюдаются кадровые перестановки на крупных должностях. Городское правительство уже покинули два вице-губернатора: Михаил Мокрецов и Игорь Албин. За текущую неделю сменились главы десяти комитетов: 15 января и 17 января.

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