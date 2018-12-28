18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

28 декабря, 20:02

Еще трем вице-губернаторам Петербурга прочат отставку

В январе могут уйти в отставку вице-губернаторы Константин Серов, Александр Говорунов и Владимир Кириллов, сообщили ЗАКС.Ру источники, близкие к Смольному.

По данным источников, в администрации Петербурга обсуждается вариант, согласно которому новым вице-губернатором станет руководитель аппарата Александра Беглова Любовь Совершаева, которой будут переданы полномочия Говорунова и Серова. Говорунов, напомним, руководит администрацией главы города, Серов отвечает за внутреннюю политику. 

Любовь Совершаева перешла на должность главы аппарата в Смольный из полпредства в августе. Источники ЗАКС.Ру тогда говорили, что ей на этом посту отводилась роль куратора губернаторских выборов 2019 года, чтобы обеспечить успешную кампанию кандидата от власти.

Претендента на место Владимира Кириллова, который отвечает за научную политику, вопросы образования, культуры и спорта, в случае его отставки, пока не нашли, рассказали ЗАКС.Ру источники.

Сообщается, что новым вице-губернатором может стать председатель комитета по строительству Леонид Кулаков. В правительстве он в таком случае будет отвечать за строительный блок. 

Отдельный куратор в правительстве может появиться у транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Источники ЗАКС.Ру утверждают, что в администрации губернатора обсуждается возможность назначить профильного вице-губернатора для этой сферы. При этом претендентов на эту роль пока не называют. 

ЗАКС.Ру 15 ноября сообщал, что, по данным наших собеседников, из кабинета Говорунова уже вывезли вещи вице-губернатора, а сам он написал заявление на увольнение, которое пока не подписано главой города.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

28 декабря, 20:58 В отношении Идрисова проводят проверку по уголовному делу о применении насилия к приставу   2

28 декабря, 20:47 Скандальный дольщик   3

28 декабря, 20:35 Володин попросил Макрона и Меркель не вмешиваться в дела других государств   2

28 декабря, 20:02 Украинская погранслужба заявила о снятии запрета на въезд российских мужчин в страну   1

28 декабря, 20:02 Еще трем вице-губернаторам Петербурга прочат отставку

28 декабря, 19:31 В Смольном пообещали открыть станции Фрунзенского радиуса ко Дню города

28 декабря, 18:57 Партия перемен подала в суд на Минюст из-за отказа в утвердить Гудкова председателем   1

28 декабря, 18:33 Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков   5

28 декабря, 17:42 Суд снял ограничения со счетов "Метростроя" для выплаты зарплаты рабочим

28 декабря, 16:48 Петербуржец получил условный срок за шутку про антифашистов и лишился интернета   1

28 декабря, 16:33 Верховный суд отменил решение об оправдании экс-сенатора от Карелии Алиханова   2

28 декабря, 16:08 Министр соцразвития Самарской области извинилась за свои слова об огороде для молодых мам   1

28 декабря, 15:59 Муниципал: "Красненькая речка" готова добавить в меню общепита "безмайонезную" шаверму Милонова   2

28 декабря, 15:50 Жильцов аварийного дома на Полтавской улице расселят принудительно из-за угрозы обрушения

28 декабря, 15:23 Мосгорсуд отказался пересматривать приговор Никите Белых   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.