Четыре комитета Смольного и Курортный район возглавили женщины

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 15 января назначил новых руководителей комитетов по вопросам законности, по молодежной политике, по физической культуре и спорту, юридического комитета, а также администрации Курортного района, сообщил сайт Смольного.

Комитет по вопросам законности, правопорядку и безопасности возглавила Ольга Аришина. Согласно справочной информации Смольного, ее приняли на работу в аппарат врио губернатора в декабре 2018 года. До этого на протяжении 10 лет Аришина была сотрудником городской прокуратуры.

С 2003 года комитетом руководил Леонид Богданов, покинувший свой пост 17 декабря 2018 года. Почти месяц его обязанности исполнял Андрей Романов.

Главой комитета по молодежной политике вместо Ренаты Абдулиной стала советник врио губернатора Юлия Аблец, также пришедшая на работу в Смольный в декабре прошлого года. Ранее Аблец была трудоустроена в коммерческих фирмах. В частности, в 2015-2018 годах занимала различные руководящие должности в транспортной компании «Деловые линии».

Слухи о том, что Абдулина написала заявление об уходе, ходили с начала 2019 года, однако официальной информации об ее отставке ранее не было.

Новым главой комитета по физической культуре и спорту стала чемпионка Олимпиады в Лондоне 2012 года Наталья Антюх. Бывшая легкоатлетка, заявившая о завершении спортивной карьеры в феврале 2017 года, не имеет опыта государственной службы. С 2016 года она была заместителем директора «Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

С сентября 2016 по октябрь 2018 года комитетом руководил зять Беглова Павел Белов. Свой пост он покинул вскоре после прихода нового градоначальника, во избежание конфликта интересов. После ухода из Смольного Белов стал заместитель директора компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

С октября и.о. председателя комитета по физкультуре и спорту была Наталия Сафонова.

Юридический комитет Смольного возглавила Екатерина Аксенова, с августа 2014 года бывшая заместителем председателя комитета. Аксенова работает в Смольном с 1999 года.

Бывший руководитель юридического комитета Юлия Осипова стала первым крупным уволенным чиновником Смольного после прихода Беглова. О ее увольнении стало известно 9 октября. В ночь на 9 ноября Осипову задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. На следующий день она была отправлена под домашний арест по решению Куйбышевского районного суда.

Наконец, новым главой Курортного района стала Наталья Чечина. С 1990 года она на протяжении 24 лет работала в адмнистрации Курортного района, в том числе в 1999-2002 годах, когда им руководил Александр Беглов. Последние четыре года Чечина руководила бюджетным стационарным учреждением «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда».

Предыдущим главой Курортного района был Алексей Куимов.

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