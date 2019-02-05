КСП проверит деятельность комитета по инвестициям

Сегодня, 5 февраля, аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга под руководством Константина Желудкова приступили к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности комитета по инвестициям, а также подведомственного ему СПб ГБУ "Управление инвестиций".

Среди обозначенных целей проверки - оценка достоверности и обоснованности формирования потребности в средствах бюджета, анализ освоения, соблюдения законности, эффективности и целевого использования выделенных из бюджета города средств.

Специалистами КСП будет также изучен ход реализации инвестпроектов, находящихся в ведении комитета.

В 2018 году расходная часть бюджета комитета составила 4,1 млрд рублей. В 2019 году ему выделено 3,6 млрд рублей.

Нынешним председателем ведомства является Роман Голованов. Он был назначен главой инвестиционного подразделения Смольного после того, как этот пост покинула Ирина Бабюк. О том, что могло побудить чиновницу уйти с занимаемой должности, ЗАКС.Ру рассказывал ранее.

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