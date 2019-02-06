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12:53

Главред петербургского "Эха Москвы" указал на нарушения при недопуске Кагермазова в ЗакС

Отказ в аккредитации на заседание Заксобрания Петербурга корреспонденту «Эха Москвы в Петербурге» Сергею Кагермазову может нарушать российское законодательство, в частности – ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста), заявил главный редактор петербургской радиостанции Виталий Дымарский.

По словам Дымарского, в неформальных беседах депутаты ЗакСа и сотрудники аппарата парламента признаются, что настоящая причина отказа в допуске Кагермазова – «фигура журналиста, неугодного спикеру городского парламента».

«Понимают ли в органе законодательной власти, что тем самым нарушается множество статей и положений Конституции и законов Российской Федерации? В частности, статья 144 Уголовного кодекса РФ, запрещающая воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста? Понимают ли в руководстве партии "Единая Россия", что на пост главы местного петербургского отделения избран человек, который, не стесняясь, нарушает российские законы, ссылаясь на личные пристрастия? В то же время уверен, что это хорошо понимают горожане, которых отстраняют от информации о работе избранного ими Законодательного собрания», - подчеркнул Дымарский.

Главред петербургского «Эха Москвы» заявил, что редакция будет «и дальше добиваться верховенства закона над волюнтаризмом тех или иных представителей власти или чиновников».

Сергею Кагермазову в очередной раз отказали в аккредитации на заседание Заксобрания, объяснив это отсутствием свободных мест. Тем не менее, на фото видно, что мест было более чем достаточно.

До этого Кагермазов под тем же предлогом не смог получить разовую аккредитацию на пленарное заседание ЗакСа 30 января. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить факт отказа Кагермазову в аккредитации. Венедиктов указал, что видит в недопуске корреспондента  признаки нарушения ст. 144 УК РФ.

Конфликт между Кагермазовым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым возник в начале 2017 года. После нескольких публикаций журналиста о главе петербургского парламента и неудобных вопросов о зарплатах депуатов Макаров посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку у входа в Мариинский дворец.

Весной Кагермазов добился разрешения на альтернативную гражданскую службу – заявление на нее он подал еще до того, как его судьбой заинтересовался Макаров. Осенью еще за неделю до указа президента о призыве квартиру журналиста стали осаждать силовики. Подробную историю противостояния журналиста и председателя ЗакСа можно прочитать на «Медиазоне».

Комментируя отказ в аккредитации журналисту «Эха» 30 января 2019 года Макаров назвал Кагермазова «зайцем», «который отказался выполнять свой мужской и воинский долг и бегал по загранице».

 



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