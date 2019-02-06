Шлосберг счел дело против псковской журналистки опасным для силовиков

Уголовное дело, возбужденное в отношении специального корреспондента газеты "Псковская губерния" Светланы Прокопьевой, назвал в беседе ЗАКС.Ру криминальным и заказным политик Лев Шлосберг, являющийся учредителем издания. При этом, по его версии, государство выступает сразу в трех ролях: не только как заказчик, но и как организатор и исполнитель.

- Государство пришло к состоянию террориста. Это опасно для всех без исключения, и для следователей в том числе, потому что маховик репрессий всегда движется по одному пути. — Лев Шлосберг

По мнению лидера псковского "Яблока", преследование Прокопьевой может напрямую нарушать основной закон страны, и все, кто ведет это уголовное дело, возбужденное по статье "оправдание терроризма", сами могут подлежать уголовному наказанию.

Политическим ответом на действия силовиков должна стать, по мнению Шлосберга, свобода граждан в высказываниях на тему несправедливости происходящего.

"Если замолчим, посадят всех", - резюмировал политик.

Он выразил надежду на то, что адвокатам удастся разоблачить и оспорить экспертизу, которая, по его убеждению, не может считаться состоятельной и отвечающей нормам права.

Утром 6 февраля в доме у журналистки прошел обыск.