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19:02

На помощь преследуемой журналистке Венедиктов отправил в Псков заместителя

Обыски дома и на рабочем месте у корреспондента "Псковской губернии" и ведущей "Эха Москвы во Пскове" Светланы Прокопьевой побудили главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова отправить в регион своего первого заместителя, Владимира Варфоломеева. Об этом начальник популярной радиостанции сообщил в своем Telegram-канале.

Прокопьевой инкриминируют "оправдание терроризма", которое, по версии силовиков, она позволила себе в процессе эфирного обсуждения прошлогоднего теракта у здания ФСБ в Архангельске.

Из Telegram-каналов, которые ведут знакомые с ситуацией люди, известно, что у женщины изъяли компьютерную технику.

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг в разговоре с ЗАКС.Ру заявил о заказном характере уголовного дела и необходимости придать ему как можно большую огласку.

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Фотография: Telegram-канал "Псковская губерния"



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:17    
Экстремистское и подрывное "Эхо" надо срочно прикрыть во благо России и россиян!

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