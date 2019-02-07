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9:30

Зампред комитета по вопросам законности Романов "исчез" из Смольного

Фотография заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Андрея Романова больше не отображается на странице ведомства на сайте Смольного. Равнозначно исчезла и вся информация о чиновнике.

Место Романова объявлено вакантным. Однако, кто может быть назначен на его должность, пока остаётся неясным.

Ранее комитет по вопросам законности покинул его глава - Леонид Богданов. Его место заняла Ольга Аришина, которая пришла работать в администрацию города в начале декабря 2018-го. Также в подразделении Смольного пока остались на своих позициях зампреды по хозчасти Александр Шевченко, по направлениям МЧС и МВД Олег Лахин и Валерий Белоцерковский.

Кадровая ротация в комитетах Смольного началась 15 января: помимо Аришиной, главами ещё трех комитетов стали женщины. 17 января новые руководители появились еще у шести административных ведомств.



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