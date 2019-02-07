Псковское "Эхо" оштрафовали на 150 тысяч рублей за "оправдание терроризма"

Мировой суд Пскова признал радиостанцию "Эхо Москвы во Пскове" ответственной за оправдание терроризма вследствие прозвучавшей из уст ведущей Светланы Прокопьевой фразы о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, уведомил "Медиазону" главред издания Максим Костиков. СМИ присужден штраф в размере 150 тысяч рублей.

Костиков отметил, что суд отказался приобщать к делу, а также изучать результаты "экстремистских" экспертиз, проведенных по запросу псковского "Эха", равно как и отказал представлявшим радиостанцию адвокатам в исключении из дела лингвистической экспертизы Радиочастотного центра, которая и обнаружила в высказываниях журналистки оправдание терроризма.

Накануне у Прокопьевой, подозреваемой в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), прошел дома обыск, после которого её задержали и увезли на допрос.

Дело об оправдании терроризма в отношении радиоведущей было возбуждено после того, как журналистка в одном из эфиров высказала мнение о поступке молодого человека, подорвавшего себя на входе в здание УФСБ в Архангельске. Роскомнадзор нашёл в её реплике признаки "оправдания терроризма".

Лидер псковского "Яблока", учредитель "Псковской губернии" Лев Шлосберг в разговоре с ЗАКС.Ру назвал уголовное дело против Прокопьевой криминальным и заказным, а также посулил силовикам, ведущим его, наказание в будущем.