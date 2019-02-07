КРТИ утвердил программу по капремонту дорог на 2019 год стоимостью 1,2 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) согласовал Адресную программу капитального ремонта дорог на 2019 год стоимостью 1,2 млрд рублей. Согласно плану, всего будут "обновлены" дорожные полотна по 22 адресам, общая площадь покрытия превысит 265 тысяч кв. метров, а протяженность - 24 км.

Так, в 2019 году дорожники продолжат работы по "реновации" Ярославского проспекта, улицы Салова, Шлиссельбургского шоссе, Парашютной улицы, Среднеохтинского проспекта, и других.

Также будет реорганизовано движение ТС на некоторых участках дорог в связи с установкой новых остановок общественного транспорта.

Капитальный ремонт пройдет по семи новым адресам: на Индустриальном проспекте, шоссе Революции, Рощинской улице, Корабельной улице, улице Профессора Попова и других.

Отмечается, что отдельное внимание дорожников будет уделено ремонту перекрестка Петергофского шоссе и проспекта Буденного: "Работы по этому адресу будут проведены для обеспечения безопасности дорожного движения: планируется перекладка инженерных сетей, создание «островка безопасности», установка светофорного объекта".

В 2018 году на ремонт петербургских дорог было потрачено 1,23 млрд рублей.

Между тем, петербуржцев продолжают удивлять зимние работы по укладке асфальтового полотна.