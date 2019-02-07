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11:07

Повинуясь воле Роскомнадзора, Google начал удалять ссылки на "запрещенный" контент

Google приступил к рабочей коллаборации с Роскомнадзором: отныне компания ежедневно удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенный в России контент, поделился с "Интерфаксом" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество. В настоящий момент результатами этого сотрудничества мы удовлетворены", - сообщил Ампелонский.

"Интерфакс", приводя данные из Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, поделился, что на данный момент в Google удалены 73% "опасных" ссылок.

Учет сайтов, доступ к которым с ноября 2017 года поисковики обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. Он включает страницы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламу наркотиков, азартных игр без лицензии, а также пиратские видеоресурсы.

Роскомнадзор оштрафовал Google 11 декабря за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, распространяющих противоправный контент. 1 февраля компания штрафную санкцию погасила. Подключение к реестру – требование законодательства, вступившее в силу с 1 октября. Поисковики, подключившись к системе, должны исключать из выдачи запрещенные ресурсы.

Позже в Роскомнадзоре допустили, что если Google будет игнорировать требования закона, то законодательство изменят так, чтобы появилась возможность заблокировать поисковик в России.

Между тем, даже несмотря на удаление "запрещенных" ссылок из поиска, Google пока к реестру так и не подключился.

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