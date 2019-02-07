Профсоюз журналистов настаивает на прекращении дела в отношении Прокопьевой

Профсоюз журналистов и работников СМИ требует прекратить уголовное разбирательство в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в "оправдании терроризма" (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

"Профсоюз журналистов собирает подписи в поддержку бывшего главного редактора „Псковской губернии“ и корреспондентки сайта „Радио Свобода“ Светланы Прокопьевой. Мы считаем выдвинутые против нее обвинения в „оправдании терроризма“ абсурдными. Мы возмущены действиями правоохранительных органов и требуем прекратить преследование журналистки", - говорится в обращении ПЖ, опубликованном на сайте организации.

Согласно материалам дела, в конце 2018 года в эфире "Эха Москвы во Пскове" Прокопьева якобы позволила себе сделать заметку о теракте в УФСБ по Архангельской области. Следователи сочли, что высказывание журналистки содержит в себе признаки "оправдания терроризма".

Накануне редакцию псковского "Эха" суд оштрафовал на 150 тысяч рублей по этой же статье.

Вместе с тем, прокурор Псковской области Сергей Белов призвал гражданских активистов и СМИ не драматизировать ситуацию с преследованием Прокопьевой.