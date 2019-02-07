Уволился проходящий по "делу Арашуковых" первый замглавы СУ СК по Карачаево-Черкесии

Первый заместитель руководителя следственного управления СК по республике Карачаево-Черкесия Казбек Булатов подал в отставку, следует из сообщения, опубликованного на сайте главного управления ведомства.

На данный момент в отношении него, а также другого замглавы СУ СК Арсена Езаова началась доследственная проверка.

"Кроме того, с Булатовым и Езаовым, как и рядом других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызванных в Москву, проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и их соучастников", - уведомляет СК.

Сенатору Рауфу Арашукову, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.