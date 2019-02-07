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18:41

Высота снежного покрова зимой 2019-го года достигла максимума

Ведущий специалист гидрометеорологического центра "Фобос" Михаил Леус сигнализировал на своей странице в Facebook о новом "снежном" городском достижении.

"В Питере мало проблем со снегом? Получите еще! Сегодня утром высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 49 см - это новый рекорд текущей зимы!", - написал он.

По его подсчетами и наблюдениям, этой богатой на метели зимой только два раза высота покрова достигала 48 см.

Отметим, что, по солидарному мнению оппозиционно настроенных депутатов петербургского парламента, город нынешней зимой убирается настолько безалаберно, что это побудило их написать письмо врио губернатора Александру Беглову с просьбой установить режим чрезвычайной ситуации.

В начале февраля на Петроградской стороне массивная глыба льда, рухнувшая с крыши на тротуар, убила студента. Родители погибшего попросили городские власть не возбуждать уголовное дело в связи с трагедией.

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