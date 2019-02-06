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17:50

Депутаты ЗакСа просят Беглова ввести в Петербурге режим ЧС из-за снега

Депутаты фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко и парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой ввести в Петербурге режим чрезвычайной ситуации из-за того, что органы власти неспособны организовать качественную и своевременную уборку снега с улиц.

В обращении депутаты отметили, что в Петербурге уже несколько человек погибли, еще ряд – пострадали из-за несчастных случаев, автомобильных аварий и падений льда с крыш. Снег копится на улицах и во дворах, а коммунальщики «не в состоянии его вывезти».

Причину нынешнего положения парламентарии видят в «многолетнем отношении власти к своим обязанностям», среди которых – нежелание выделить на уборку достаточно денег из бюджета Петербурга, отсутствие четкого распределения полномочий и отвественности между разными органами власти. «В связи с нарастающей угрозой жизни и здоровью граждан» депутаты просят Беглова ввести режим ЧС в городе.

Также парламентарии просят врио губернатора обязать должностных лиц собственников предприятий организовать чистку крыш и снега на прилегающей территории, а также обратиться к Минобороны и МЧС с просьбой привлечь к уборке города их силы. Также Беглова просят перезаключить с МЧС соглашение, которое было заключено в 2011 году на пять лет.

Ситуация с уборкой снега в Петербурге остается тяжелой. 5 февраля от падения наледи с крыши на Аптекарском проспекте погиб студент. Перед этим, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.

Ранее депутаты ЗакСа от «Единой России» проголосовали против парламентского расследования о качестве уборки города от снега. Единоросс Сергей Купченко заявил, что расследование ни к чему, так как суть проблемы «и так налицо». Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок назвал ситуацию с уборкой снега тяжелой, но призвал подумать, нужно ли обременять представителей Смольного дополнительными совещаниями. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:21    
Объявить дополнительные каникулы в школах и ВУЗах пока снег не растает.
Ну и на работу чтобы не ходить :)

19:18    
Ввести ЧС и танки :)

18:31    Местный питерский бомж.   Всё познаётся в сравнении...
В советское время, зимой на Невском проспекте не было снега, т. к., он убирался в городе-герое Ленинграде дворниками и спец.техникой, не зависимо от времени суток, а ныне создаётся впечатление, что в Санкт-Петербурге нет дворников и нет снегоуборочной техники, но при этом, немало чиновников сидит "на кормлении" по данному вопросу в местных, районных, городских и прочих "конторах"...

18:28    
18.12
Сиди на продавленном диване и не порть воздух.

18:12    
Нагнетают враги Беглова ситуацию в Питере! Да уберут коммунальщики постепенно снег без всякого ЧС!

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