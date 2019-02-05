Снег вмешался в политику Петербурга

Накануне врио губернатора Александр Беглов снял с места руководителя администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Временный глава города аргументировал решение плохой уборкой снега во Фрунзенском районе. Во вторник вице-губернатор Николай Бондаренко по поручению Беглова представил сотрудникам администрации района нового главу Константина Серова.

фото: gov.spb.ru

На понижение

Смольный сообщил о назначении Серова на место главы администрации Фрунзенского района в день отставки Сапожникова. Сам Серов в беседе с ЗАКС.Ру после назначения рассказал, что даже не видел приказа, а позже заявил «Фонтанке», что новая должность для него стала неожиданностью – он планировал работать в предвыборном штабе Беглова на выборах губернатора Петербурга. Начать новый руководитель Фрунзенского района обещал с уборки снега на улицах и наледи с крыш.

Представляясь новым коллегам в администрации Фрунзенского района 5 февраля, Серов отметил, что намерен реализовывать все намеченные планы. Какие именно это планы, он не пояснил.

Депутат Законодательного собрания из фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева с неодобрением отнеслась к назначению Серова.

- Я чрезвычайно отрицательно отношусь к кандидатуре Серова на любую должность, в том числе и на должность главы Фрунзенского района. Я наблюдала его в качестве главы Невского района, и в качестве вице-губернатора. Поэтому я отношусь отрицательно (к его назначению – прим.ЗАКС.Ру). С Сапожниковым было неоднозначно работать, и неоднозначны результаты. Но все-таки какие-то проблески сотрудничества были, - заявила парламентарий в беседе с ЗАКС.Ру.

С Дмитриевой не согласен политолог Александр Конфисахор. Он считает, что Серов – один из самых сильных политиков города. По мнению доцента, такими кадрами разбрасываться нельзя.

- Он авторитетный, сильный, опытный. Здесь, я считаю, нормальное назначение. Более того, хорошо, что его убрали с поста вице-губернатора по внутренней политике, потому что все недовольство оппозиции реальное и не очень реальное, надуманное или на самом деле объективное – всё сваливалось на него, хотя не его во всех грехах винить. С новой должностью он справится, в этом я практически не сомневаюсь, - отметил Конфисахор.

Серов имеет опыт управления Невским районом, где он работал в должности главы с 16 мая 2013 года. С мая 2017 года по январь 2019 года он занимал должность вице-губернатора Петербурга. После этого Беглов назначил его советником губернатора.

Жертва некачественной уборки

В воскресенье, 3 февраля, врио губернатора города Александр Беглов отправился проверять уборку снега во Фрунзенском районе. Визит был незапланированным, как отметили в пресс-службе администрации Петербурга. Там же сообщили, что после поездки Беглов решил вынести вопрос уборки снега в районе на рабочее совещание с членами правительства в понедельник. На собрании временный глава города отчитал руководителя Фрунзенского района Валерия Сапожникова и неожиданно принял его отставку, о которой глава района и не думал просить.

фото: gov.spb.ru

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что отставка – это признание наличия проблемы уборки снега в городе.

- Наверное, хорошо, что Александр Дмитриевич, который накануне говорил, что снег убран, понимает, что это на самом деле не так. Изменит ли эту ситуацию отставка одного главы одного района – я не знаю. Не могу сказать, как это подействует на всю систему разбалансированного ЖКХ. Не только во Фрунзенском районе такая ситуация. Поэтому чего ждать? Следующих будут снимать, или это им как пример? - поинтересовалась Шишкина.

Сапожников успел поработать в трех районах Петербурга. Прежде он трудился в администрации Выборгского района, откуда ушел на должность первого заместителя главы Петроградского района. В июне 2017 года его перевели на место руководителя администрации Фрунзенского района.

Председатель петербургского отделения «Партии роста» и учредитель издания «Новости Купчино» Павел Швец отметил, что Сапожников – классический крепкий хозяйственник. По мнению Швеца, бывший глава Фрунзенского района был глубоко погружен в жилищно-коммунальную тему.

- Как к главе района и политику я к нему по-разному отношусь, потому что мы с ним публично конфликтовали по поводу парка Интернационалистов. Но я хотел бы сказать, что это действительно профессионал своего дела. И человек очень глубоко разбирался в этих вопросах. В этом плане, я думаю, это один из самых профессиональных глав районов города, - заявил Швец.

Депутат муниципального округа Волковское во Фрунзенском районе Рамиль Яхин считает, что Беглов с отставкой Сапожникова погорячился. «Во Фрунзенском районе давно не было порядочного и профессионального главы. Надеюсь, что подберут на замену не менее достойного», - добавил Яхин в разговоре с ЗАКС.Ру еще до того, как стало известно, что на освободившуюся должность назначили бывшего вице-губернатора Петербурга Константина Серова.

По данным администрации города, в текущем году выпало аномальное количество снега. В январе 2019 года осадков было в четыре раза больше, чем в январе 2018 года. С начала текущей зимы утилизировано более 2 млн кубометров снега. Местные жители и активисты неоднократно жаловались на плохую работу коммунальщиков. Петербуржцы организовывали пикеты, мерили сугробы Киркоровым, совершали восхождения на сугробы и проводили другие акции. Протестовать против снежных завалов 5 февраля «вышли» даже снеговики.

Снег вместо политики

Оксана Дмитриева отметила неоднозначность назначения Константина Серова в преддверии губернаторских выборов. «Там где Серов большие фальсификации были», - заявила политик.

Павел Швец в свою очередь склонен считать, что причина отставки Валерия Сапожникова не в плохой уборке снега – эта проблема есть во всем городе. При этом Фрунзенский район не является аутсайдером в этой области, уверен Швец.

- Причина для этой отставки не очень понятна. Почему главу Центрального района не уволить? У нас же намного больше проблем в Центральном районе, мне кажется, - сказал Швец. - Для меня очевидно, что причина этой отставки является политика. Я знаю, что у Валерия Вячеславовича был затяжной конфликт с депутатом Госдумы Михаилом Романовым. Мы знаем, что Валерий Сапожников многие годы трудился на должности заместителя главы Петроградского района, от которого избран спикер парламента Вячеслав Макаров. Поэтому я думаю, что причины надо искать политические, - добавил председатель петербургской «Партии роста».

Отметим, о связях Валерия Сапожникова со спикером Законодательного собрания Вячеслава Макарова не раз писали СМИ. По информации источников, Сапожников занял пост главы Фрунзенского района не просто так – это было оговорено между Макаровым и Смольным. Анонимный собеседник ЗАКС.Ру тогда указал на назначение вице-губернатором Константина Серова, который является давним соперником Макарова. Согласно законам Петербурга, кандидатуру Серова на место вице-губернатора должен был одобрить ЗакС. Смольный в качестве ответного дружественного жеста отдал ставленнику Макарова Фрунзенский район.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.