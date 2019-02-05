Бондаренко представил коллективу администрации Фрунзенского района нового начальника

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко представил сотрудникам администрации Фрунзенского района их нового руководителя - советника врио градоначальника Александра Беглова Константина Серова, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Бондаренко поблагодарил за работу бывшего главу района Валерия Сапожникова. Он отметил, что его в городе знают как хорошего хозяйственника.

Вице-губернатор подчеркнул, что новый руководитель администрации "в городе человек известный". В свою очередь Серов сообщил, что району предстоит воплотить в жизнь ряд амбициозных задач.

"Все планы будут реализованы. Надо хорошо потрудиться, чтобы Фрунзенский район мог реально выйти на первое место", - сказал Серов в обращении к сотрудникам администрации. Какие именно задачи планирует решать новый глава района, он не пояснил.

Ожидалось, что на в представлении советника врио коллективу примет участие сам врио либо глава его аппарата Любовь Совершаева, но ни один из них не приехал.

Напомним, неожиданно для самого себя Константин Серов стал главой Фрунзенского района накануне, 4 февраля. Да того, как стать советником Беглова, Серов был вице-губернатором Петербурга, ответственным за внутреннюю политику. Еще раньше, с 2013 по 2017 год, он был главой Невского района. Также он был депутатом Заксобрания от "Единой России" на протяжении пяти созывов.

После назначения на пост советника губернатора Серов сообщал, что будет отвечать за подготовку к выборам губернатора Петербурга.

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