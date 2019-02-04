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17:56

Новым главой Фрунзенского района стал Константин Серов

Советник врио губернатора Константин Серов назначен главой Фрунзенского района, сообщили в Смольном.

На этом посту Серов сменил Валерия Сапожникова, уволенного 4 февраля. Случилось это после того, как врио губернатора Алекcандр Беглов посетил Фрунзенский район с выездной инспекцией и указал Сапожникову на претензии по некачественной расчистке территории от снега.

До того, как стать советником Беглова, Серов был вице-губернатором Петербурга, ответственным за внутреннюю политику. Еще раньше, с 2013 по 2017 год, он был главой Невского района. Также он был депутатом Заксобрания от «Единой России» на протяжении пяти созывов.

После назначения на пост советника губернатора Серов сообщал, что будет отвечать за подготовку к выборам губернатора Петербурга.



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19:58    
Одна и та же замусоленная колода карт. Вместо того, чтобы гнать метлой всех этих икононосцев, их с места на место двигают.

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