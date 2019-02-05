Из-за падения сосульки на Аптекарском проспекте погиб студент

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело после смерти студента из-за падения наледи.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Молодой человек шел по Аптекарскому проспекту, когда на него упала сосулька. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Это не первый случай, когда падающие с крыш сосульки травмируют петербуржцев. Ранее СК возбудил уголовное дело из-за падения куска льда на голову женщины на Коломяжском проспекте. Ее доставили в больницу с сотрясением мозга.

Ситуация с уборкой снега в городе остается тяжелой. Накануне, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.

Накануне Беглов заявил, что город готов выделить деньги из резервного фонда на уборку снега. То же самое предлагал сделать депутат Борис Вишневский, однако Беглов после долгового молчания заявил, что правовых оснований для этого нет.

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