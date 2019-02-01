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10:20

Вишневский не счел убедительными доводы Беглова о нехватке допсредств на уборку снега

Петербургский парламентарий Борис Вишневский на нашел убедительным заявление врио градоначальника Александра Беглова о том, что из Резервного фонда правительства Петербурга невозможно выделить дополнительные средства для оперативной очистки города от снежных залежей.

Беглов, ответствуя на письменное обращение депутата, известил, что правовых оснований для привлечения новых рабочих для уборки улиц от осадков нет в связи с тем, что все соответствующие контракты уже заключены, а новые соглашения по найму дополнительной рабсилы не могут быть подписаны, так как идут вразрез с положениями федерального законодательства.

"В ситуации, когда состояние тротуаров в центре Петербурга и не только близко к катастрофическому, Смольному следует использовать все возможности, чтобы нанять дополнительных рабочих для уборки снега и льда, а не искать причины, чтобы их не привлекать. Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причины", - полагает Вишневский. 

Вместе с тем, "яблочник" остался не удовлетворен полученным от Беглова ответом ещё и потому, что в нём отсутствует реакция на его предложение о привлечении к уборке тротуаров сотрудников Росгвардии. Вместо этого врио привел статистические данные о количестве техники, чистящей улицы. 

Ранее Вишневский, пытаясь привлечь внимание к заснеженности города, демонстративно покорил один из "ледников", на что врио лишь заметил, что вместо того, чтобы "покорять горы с ледорубами", можно было бы помочь с их уборкой.

Январь в Петербурге проходит под знаком постоянных снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного. С начала месяца утилизировано свыше 1,7 млн кубометров снега.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:16    
11-46
Подтверждаю. Работнички не на работе. Так, еле-еле, кое-где, единично, "нога за ногу". А мы им платим. Удачи Вишневскому. Надо пошевелить это болото.

13:17    
Депутаты ЗакСа нужны, чтобы своих родственников устраивать на зарплаты помощников.

12:20    
Идет вразрез с федеральным законодательством?
Так выйдите с инициативой о его изменении и добивайтесь, если это так!
Вы же имеете право законодательной инициативы.
Для чего еще нужны депутаты ЗАКСа?

11:46    
Днем не видно уборщиков снега. Переходы от дорог не очищаются, надо карабкаться наверх и идти по каше из снега, которая прикрывает лед. Песка нет. Адресов в  Приморском районе, где не пройти великое множество.

10:24    
Традиционно по пятницам Кролик выполняет двойную норму по самопиару, и за субботу сразу.

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