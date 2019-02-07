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18:50

Невзоров: Пригожин никогда надолго не оставляет своё место верной путинской тени

Автор ряда публицистических изданий, бывший журналист Александр Невзоров пофантазировал на тему петербургского визита оппозиционера Алексея Навального и его якобы тет-а-тет встречи с бизнесменом Евгением Пригожиным, именуемым в прессе "поваром Путина".

Шумиха вокруг возможного "рандеву" двух видных персон поднялась после того, как некий Telegram-канал, ссылаясь на анонимные источники, известил, что Навальный имел беседу с Пригожиным в одной из гостиниц Sokos. В качестве "неопровержимого" доказательства аудиенции анонимы привели фотографии и политика, и предпринимателя, якобы проходящих в разное время мимо одного и того же здания. Впрочем, информация так и не нашла официального подтверждения.

"Пригожин, разумеется, всплыл не сам по себе и не по своей воле. Он не любит всплывать, он где-то всегда таится за корягами и надолго никогда не оставляет место верной путинской тени. Потому что, во-первых, страшно оставлять. Так как это место вполне может занять Золотов, который убежден, что его тень лучше, выше, не лысая и гораздо презентабельней. Поэтому Пригожин понимает, что в какой-то момент, вернувшись, он может увидеть, что место тени занято, а это, поверьте, очень теплое местечко", - поделился предположением Невзоров в эфире "Эха Москвы".

Между тем, продолжает публицист, даже если бы встреча и была реальной, она никоим образом не отобразилась бы на репутации обоих персонажей, а наоборот – сыграла бы им на руку. 

Не упустил возможности Невзоров и пофантазировать о деталях разговора Пригожина с Навальным.

Эта сцена встречи могла быть милой и идиллической. Представляю себе, как Пригожин с рук кормит макетами поместий и дач урчащего Навального. Причем, это макеты дач и поместий всяких лишних или проштрафившихся олигархов,

Александр Невзоров

Напомним, оппозиционер приезжал на просторы Северной столицы с тем, чтобы презентовать жителям города свой новый проект "Умное голосование" и пообщаться со сторонниками на тему грядущих осенью 2019 года муниципальных выборов. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о том, как прошел визит Навального.

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