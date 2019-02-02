Навальный, кандидат “второй тур” и беспрецедентный протест

Алексей Навальный презентовал в Петербурге проект “Умное голосование”, дав старт кампании своих сторонников на муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре. В случае, если повторятся события 2014 года и оппозиционеров не допустят до участия в выборах, политик пообещал “беспрецедентные акции протеста”. Губернаторские выборы при этом его интересуют не так сильно, своим кандидатом в градоначальники Навальный назвал “второй тур”.

Единственный кандидат Навального

Состоявшаяся 2 февраля встреча Алексея Навального с петербургскими сторонниками проходила по сценарию рок-концерта. Сначала выступил “разогрев” - участники петербургского штаба политика. Затем на сцену вышел “хэдлайнер” - сам Навальный. Сперва он исполнил “новый альбом” - презентовал программу “Умное голосование”, а затем старые хиты - ответил на вопросы о своих заработках, о необходимости радикализировать протест и о судьбе Владимира Путина в “прекрасной России будущего”. После были комментарии для прессы и раздача автографов всем желающим.

Количество публики соответствовало концерту рок-звезды среднего масштаба. По словам представителей петербургской команды Навального, предварительно для участия в мероприятия зарегистрировалось 1700 человек. Пришло явно не менее полутора тысяч. Люди поначалу полностью заполнили Софийский зал конгресс-холла “Васильевский”, но вскоре стало так душно, что многие стали выходить подышать. Организаторы бесплатно раздавали воду.

Встреча проходила в помещении, принадлежащем православному храму и обычно сдающемуся под торжественно-траурные мероприятия и православные форумы. С развешанных на стенах картин на собравшуюся публику смотрели святые апостолы. Публику это не смущало. Никто не смущался говорить о петербургских властях все, что накипело.

- Я вчера читал отчеты о съезде “Единой России” вашем санкт-петербургском. Там выступал [спикер Законодательного собрания Вячеслав] Макаров, выступала ваша дама, которая управляет в городе. Со… - сбился Навальный.

- Совершаева, - подсказал кто-то из зала.

- [Вице-губернатор Петербурга Любовь] Совершаева! Они говорили про “Умное голосование”. И Совершаева сказала: “нам объявили войну, это какие-то люди, которые не знают жизни города, они вообще непонятно кто, мы их никуда не пустим”. Что мы на это должны сказать Совершаевой?

- Пошла она …. - крикнул один из слушателей.

- Страшные слова. Но смысл этих слов должен быть в том, что у них ничего не получится и не может получиться, - подчеркнул Навальный.

Почти все выступление Навального прошло в подобном интерактивном ключе. Он постоянно общался с залом. В отличие от рок-звезд говорил публике не “Я не вижу ваших рук”, а “Кто собирается идти на выборы?” И руки все равно поднимали.

Под "выборами" имелась в виду петербургская муниципальная кампания. О губернаторских выборах речи почти не шло. Навальный только сказал, что в Петербурге есть несколько сильных политиков, способных возглавить город. Действующего врио губернатора Петербурга Александра Беглова он, ожидаемо к ним не отнес. Навальный отметил, что в случае второго тура победить врио “сможет даже лдпровец”. “Второй тур” основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал своим единственным кандидатом. Он признался, что ему не принципиально поддерживать кого-то конкретного, главное, чтобы не прошел кандидат от власти.

Навального даже спросили, не хочет ли он сам баллотироваться в губернаторы Петербурга. Он ответил, что не имеет на это морального права, потому что живет в другом городе, не знает, где находится Выборгское шоссе и постоянно забывает, что нельзя говорить “санкт-петербургский”.

Против лопаты Беглова и за всех остальных

С муниципальными выборами интереснее. Петербургский штаб Навального набирает свою команду кандидатов в местные советы. Руководить процессом будет Александр Шуршев, бывший муниципальный депутат в округе Екатерингофский и экс-сотрудник “Трансперенси Интернешнл”. Помимо кандидатов команда планирует выставить собственных наблюдателей. По мнению Навального, их необходимо собрать не менее 100 тысяч человек. Он вспомнил скандалы на петербургских муниципальных выборах в 2014 году, когда кандидаты в депутаты не могли найти, где находятся ИКМО, а когда находили - не могли в них попасть. В результате недопуска оппозиционеров и фальсификаций 90% в местных советов получили депутаты “Единой России”.

Городским властям Навальный пригрозил “беспрецедентными акциями протеста”, если массовый недопуск кандидатов повторится.

- Беглов должен понять, что они со своей лопатой уже не смогут отбиться, - пошутил основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Когда позже его спросили, не пора ли вместо выходов на Марсово поле перекрывать автотрассы, Навальный переспросил публику, готов ли кто-то перекрыть шоссе в случае отказа в регистрации оппозиционным кандидатам. Снова поднялись несколько десятков рук.

Массовые протесты, по словам Навального, не отменят “Умного голосования”. Планируется, что в случае недопуска собственных кандидатов или при их отсутствии на том или ином участке, активисты будут агитировать за представителей любых политических сил, способных побороться с “Единой Россией”.

Навальный заявил о готовности взаимодействовать со всеми оппозиционными платформами: “Объединенными демократами” Андрея Пивоварова, “Объединенными демократами” Максима Каца и “Яблока”, кандидатами от “Справедливой России”, “Партии роста” и других политических сил. Как именно перед выборами удастся добиться консенсуса в непростом мире петербургской оппозиции, он не уточнил, но заверил, что сядет за стол переговоров и постарается найти общий язык со всеми.

В зале нашелся член КПРФ, уточнивший, будет ли взаимодействие с коммунистами.

- Вы член КПРФ? Спрашиваете, буду ли я сотрудничать с вашей партией и снимаете мой ответ на мобильный телефон? Ради интересов Петербурга я буду сотрудничать с КПРФ, - ответил основатель ФБК.

- А вы готовы? - тут же спросил Навальный у толпы.

- Да, - ответили присутствовавшие.

Начало битвы за Петербург

Есть стереотип, усиленно поддерживаемый госпропагандой, что на мероприятия Навального ходят только школьники, студенты и хипстеры. Член КПРФ был не единственным в тот день, кто этот стереотип разрушал. К Навальному, например, обратилась женщина, сказавшая, что ей уже за 70. Она спросила, чем его муниципальные депутаты будут заниматься в случае победы на выборах. Выступающий ответил, что самое главное не бросать политику после выборов и не повторить успех Москвы, где многих победивших кандидатов от демократов перекупили единороссы и они пропали из виду.

Другой вопрос задал боевой офицер, признавшийся, что постоянно спорит с однополчанами, которые доказывают ему, что Навальный живет за счет Госдепа.

Навальный ответил, что его основной источник дохода - компенсации, которые российское государство выплачивает ему по решениям Европейского суда по правам человека.

- Я никогда не жил на донаты, которые присылают в Фонд борьбы с коррупцией. И лично для себя никогда их не собирал, - заверил он.

Спросили оппозиционера и о судьбе Владимира Путина в потенциальной “прекрасной России будущего”. Навальный пообещал президенту неприкосновенность:

- Если будет мирный транзит власти, мы должны дать одному человеку неприкосновенность - Путину. Пусть отдыхает себе в Сочи, с удочкой на берегу.

По окончанию встречи представители петербургской команды Навального заявили, что пока он выступал, в их штаб пытались попасть неизвестные. Другая атака была предпринята в медиа. Интернет-издания, отличающиеся повышенной лояльностью к власти, усиленно плодили заметки о каких-то нечеловечных условиях встречи Навального с петербуржцами. Якобы на входе всех усиленно досматривают - навальнисты, действительно, проверяли, не пытается ли кто-то пронести оружие, но длился такой досмотр не более 5 секунд. Писали также о том, что участники встречи, недовольные плохой организацией, массово покидают мероприятие, что тоже было неверно. Таким образом, свои кампании 2 февраля начали и Навальный, и его противники.

текст: Сергей Еремеев / фото: Екатерина Архипова, Михаил Масленников

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