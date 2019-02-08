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9:51

Чубайс: Желаю дедушке Квачкову счастливой старости

Руководитель государственной корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс пожелал освобожденному накануне общественному деятелю, экс-полковнику ГРУ Владимиру Квачкову долгих лет счастливой старческой жизни.

"Журналисты засыпают вопросами - что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости", - написал Чубайс у себя в Facebook.

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на жизнь видного политика, однако суды разных инстанций неоднократно выносили оправдательные вердикты, и лишь в 2013 году его приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации вооруженного восстания. Впрочем, Верховный суд сократил срок заключения до 8 лет. Однако политический пыл полковника даже в колонии не утих: в августе 2017 года его приговорили по "экстремистской" статье (282 УК РФ) за то, что он из стен тюрьмы призывал к насилию в "отношении представителей государственной власти".

Накануне, 7 февраля, Квачкова выпустили из мест лишения свободы в связи с частичной декриминализацией 282 статьи УК.

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