18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:21

Добровольцы из народных дружин взялись за уборку снежных залежей

Представители коммунальных служб Приморского района с готовностью приняли предложение местных народных дружин "Приморский патруль" и "Балтийская линия" помочь с ликвидацией снежных завалов, передает пресс-служба Смольного.

В основном, неравнодушных горожан привлекают к оцеплению территории предстоящей уборки, выдавая им всю необходимую для защиты и работ экипировку (каски, светоотражающие жилеты, свистки).

"При такой погоде ни одна пара рук не будет лишней. Мы любим наш город и всегда готовы делом это доказать. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие активные петербуржцы", - поделился один из участников процесса.

Ранее с предложением привлечь к уборке города представителей Росгвардии обращался к Александру Беглову депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, однако поддержки со стороны врио он так и не получил.

Отметим, что, по солидарному мнению оппозиционно настроенных депутатов петербургского парламента, город нынешней зимой убирается настолько безалаберно, что это побудило их написать письмо Беглову с просьбой установить режим чрезвычайной ситуации.

Добавим также, в результате безуспешной борьбы со снегом и наледью в Петербурге жертвами уходящей зимы в этом году стали уже несколько человек - в основном, пожилые люди. Пару дней назад в результате падения наледи с крыши погиб молодой студент.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
14:22В Полюстрово ждут выделения 15 млн рублей на золотой памятник Беглову с лопатой
7 февраля, 20:20Беглову напомнили о сосульках при помощи граффити
7 февраля, 18:41Высота снежного покрова зимой 2019-го года достигла максимума
7 февраля, 18:25Митянина о "гололедных" травмах петербуржцев: Ни один человек без внимания власти не останется
7 февраля, 13:59Вишневский считает, что власть назначила Беглова не вовремя и во вред себе
7 февраля, 13:31Суд отказался рассматривать иск по качеству зимней уборки Петербурга
7 февраля, 12:02Задержан проректор СПХФУ, студент которого погиб от падения ледяной глыбы
7 февраля, 10:30Беглова просят заставить коммунальщиков оперативнее реагировать на протечки крыш
6 февраля, 18:56Беглов просит главу Минздрава проверить СПХФУ после гибели студента от упавшей льдины
6 февраля, 15:28На Невском будут протестовать против качества зимней уборки

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:11   Дафна   dafna.v@mail.ru
Снег убирать-это намного лучше и полезнее для Питера, чем в пикетах дурака валять и хреном груши околачивать!За работу!
Не Питера, а Санкт-Петербурга. А у тебя даже груши нечем околачивать, не то чтобы снег убрать.... Возвращайся в свой колхоз (место рождения в паспорте.

15:42    
12:03 взял лопату и бегом помогать дворникам! То умеешь одни советы раздавать и диван просиживать сутками с компом.

12:22    
Какие это добровольцы. Они на бюджете в своих "дружинах" морды наедают.

12:03    
Снег убирать-это намного лучше и полезнее для Питера, чем в пикетах дурака валять и хреном груши околачивать!За работу!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

15:56 Ройзман предложил развесить по всем судам холст со средневековыми пытками

15:21 В Ленобласти будут наказывать собственников объектов за задержки в уборке снега

15:01 Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля   2

14:55 ФБК требует увольнения Пескова   2

14:37 "Фонтанка": Умнов покидает пост начальника петербургской полиции

14:22 В Полюстрово ждут выделения 15 млн рублей на золотой памятник Беглову с лопатой   6

14:20 Дольщики "Норманна" не верят заявлениям директора ГК о скорой достройке объектов

13:45 Карельское "Яблоко" снова просит Генпрокуратуру проверить законность раскопок в Сандармохе

13:35 «Твой бюджет»: что может и чего не может

13:25 Беглов и Макаров выразили соболезнования родным умершего актера Сергея Юрского

12:57 Сквер на Торжковской переустроят

12:51 Михалков, Ярмольник, Боярский объявлены угрозой национальной безопасности Украины

12:29 Чиновники и депутаты ЗакСа обсудили будущее Суздальских озер

12:26 Беглов обсудил с главой РЖД перспективы развития железнодорожного узла Петербурга

11:57 В Новосибирске инициированы повторные слушания по установке памятника Сталину   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.