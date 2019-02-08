Добровольцы из народных дружин взялись за уборку снежных залежей

Представители коммунальных служб Приморского района с готовностью приняли предложение местных народных дружин "Приморский патруль" и "Балтийская линия" помочь с ликвидацией снежных завалов, передает пресс-служба Смольного.

В основном, неравнодушных горожан привлекают к оцеплению территории предстоящей уборки, выдавая им всю необходимую для защиты и работ экипировку (каски, светоотражающие жилеты, свистки).

"При такой погоде ни одна пара рук не будет лишней. Мы любим наш город и всегда готовы делом это доказать. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие активные петербуржцы", - поделился один из участников процесса.

Ранее с предложением привлечь к уборке города представителей Росгвардии обращался к Александру Беглову депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, однако поддержки со стороны врио он так и не получил.

Отметим, что, по солидарному мнению оппозиционно настроенных депутатов петербургского парламента, город нынешней зимой убирается настолько безалаберно, что это побудило их написать письмо Беглову с просьбой установить режим чрезвычайной ситуации.

Добавим также, в результате безуспешной борьбы со снегом и наледью в Петербурге жертвами уходящей зимы в этом году стали уже несколько человек - в основном, пожилые люди. Пару дней назад в результате падения наледи с крыши погиб молодой студент.

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