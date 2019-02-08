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14:55

ФБК требует увольнения Пескова

Фонд борьбы с коррупцией официально требует снятия с должности президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, о чем сообщил в своей авторской программе руководитель организации Алексей Навальный. Поводом для этого обращения в администрацию президента стало новое расследование центра "Досье", посвященное элитной недвижимости, которой, по утверждению разоблачителей, владеет семья крупного чиновника. Интересует Навального еще и некий незакрытый счет в швейцарском банке, который, согласно расследованию, может принадлежать жене Пескова Татьяне Навке.

Какие классные патриоты. Они приняли целый закон, который депутатам и чиновникам запрещает иметь счета в зарубежных банках. За это выгоняют и из депутатов, и из чиновников. А у Пескова там почти вся семья переехала жить куда-то в страны НАТО, и ничего.

Алексей Навальный

По мнению политика, Песков представляет собой одну из "самых наглых и зарвавшихся человеческих особей", а ситуация, описанная ФБК, может являться  основанием для его увольнения.

"Мы тут, значит, пятая колонна, а они со своими счетами и детьми, живущими за границей, путинские патриоты", - саркастично заметил он, предвкушая "смешную переписку" с Кремлем.

В 2015-м году Песков стал героем скандала, так как выяснилось, что Навка подарила ему часы за 37 млн рублей.

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15:33    
Песков не нарушил российские законы! А за имущество бывших и настоящих жён он не отвечает! Та же Навка и до замужества с Песковым была очень богатой тёткой и жила в Париже, к примеру...

15:26    
Возможно, это Навальному Пригожин на встрече 3 февраля слил досье на Пескова.

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