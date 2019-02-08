ФБК требует увольнения Пескова

Фонд борьбы с коррупцией официально требует снятия с должности президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, о чем сообщил в своей авторской программе руководитель организации Алексей Навальный. Поводом для этого обращения в администрацию президента стало новое расследование центра "Досье", посвященное элитной недвижимости, которой, по утверждению разоблачителей, владеет семья крупного чиновника. Интересует Навального еще и некий незакрытый счет в швейцарском банке, который, согласно расследованию, может принадлежать жене Пескова Татьяне Навке.

Какие классные патриоты. Они приняли целый закон, который депутатам и чиновникам запрещает иметь счета в зарубежных банках. За это выгоняют и из депутатов, и из чиновников. А у Пескова там почти вся семья переехала жить куда-то в страны НАТО, и ничего. — Алексей Навальный

По мнению политика, Песков представляет собой одну из "самых наглых и зарвавшихся человеческих особей", а ситуация, описанная ФБК, может являться основанием для его увольнения.

"Мы тут, значит, пятая колонна, а они со своими счетами и детьми, живущими за границей, путинские патриоты", - саркастично заметил он, предвкушая "смешную переписку" с Кремлем.

В 2015-м году Песков стал героем скандала, так как выяснилось, что Навка подарила ему часы за 37 млн рублей.