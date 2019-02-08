Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля

Владимир Путин обратится с посланием к парламенту Российской Федерации 20 февраля, известил общественность пресс-атташе главы государства Дмитрий Песков. Точное время, передает радиостанция "Говорит Москва", а также место проведения мероприятия пока не утверждены.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поделилась, что дата будет определена в зависимости от рабочей загруженности президента. В свою очередь, Песков позднее добавил, что работа над посланием "идёт полным ходом".

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Некоторое время назад Путин обращался к парламенту осенью - в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

В 2018 году Путин обратился с посланием 1 марта. Оно запомнилось в том числе тем, что под аплодисменты и улыбки собравшихся парламентариев президент показывал ролики, на которых ядерные ракеты летят в сторону американского штата Флорида. Большая часть спича главы государства была посвящена милитаристским достижениям России.

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