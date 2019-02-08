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16:46

Вишневский просит Смольный очистить улицы Центрального района от снега

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил руководителю комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому список из порядка 70 улиц Центрального района, требующих оперативной уборки снежных залежей и очистки кровель от сосулек.

Информацию о "печальном" состоянии тротуаров, проезжей части дорог и крыш "яблочнику" ежедневно передают активисты. 

Следует отметить, что всего в Центральном районе насчитывается чуть более 200 топонимов, следовательно, ненадлежащей уборке подвержена треть обозначенной территории.

"Прошу Вас принять меры для уборки указанных улиц, поскольку их нынешнее состояние (мне было прислано множество фотографий) опасно для жизни и здоровья горожан", - обращается к Рублевскому Вишневский.

Ранее Вишневский обращался к Александру Беглову с предложением привлечь к уборке города представителей Росгвардии, однако поддержки со стороны врио губернатора он так и не получил.

Отметим, что, по солидарному мнению оппозиционно настроенных депутатов петербургского парламента, город нынешней зимой убирается настолько безалаберно, что это побудило их написать письмо Беглову с просьбой установить режим чрезвычайной ситуации.

Добавим также, в результате безуспешной борьбы со снегом и наледью в Петербурге жертвами уходящей зимы в этом году стали уже несколько человек - в основном, пожилые люди. Пару дней назад в результате падения наледи с крыши погиб молодой студент.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:37    
Для начала нужно очистить Заксобрание от Вишневского!

17:46    
Кролик решил передастом поработать?

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