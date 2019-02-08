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18:26

В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Немцова

Оргкомитет "Марша Немцова" подал в мэрию Москвы заявку на проведение 24 февраля шествия в память об убитом политике, поделился с "МБХ Медиа" член бюро федерального политсовета движения "Солидарность" Александр Рыклин.

"Если не согласуют, будем обсуждать другой формат. Я очень надеюсь, что всё же согласуют, потому что пока марши за эти годы согласовывали. Мы предложили самый "вегетарианский" маршрут, по которому мы ходили много раз", - рассказал Рыклин.

В заявлении авторы указали маршрут, по которому планируется провести шествие. По традиции, завершиться он должен на "точке сбора" всех протестных мероприятий столицы - проспекте Академика Сахарова.

"Если нас пошлют в Марьино мы, естественно, не согласимся. Будем решать - сядем в каком-нибудь составе и придумаем формат. Возможно, это будет другой день - непосредственно день убийства Бориса. Мне кажется, нет смысла звать людей на несогласованную акцию на бульваре", - подытожил Рыклин.

Ранее, напомним, оргкомитет марша попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать поддержку в проведении акции.

Неоднократно общественные деятели призывали увековечить память Немцова в Москве и защитить народный мемориал на месте убийства политика от разорения со стороны вандалов.

Борис Немцов погиб от шести выстрелов киллеров на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.

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