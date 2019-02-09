Проректора СПХФУ отправили под домашний арест по делу о смерти студента от льда

Петроградский суд Петербурга отправил под домашний арест проректора государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина на два месяца, передает «Фонтанка.ру».

Следствие ходатайствовало об аресте Хозина, сам подозреваемый настаивал на домашнем аресте. Проректору СПХФУ вменяют взятку в размере 50 тысяч от компании «Вентформат», занимающейся очисткой крыши вуза: по версии следствия, в обмен на эти деньги были заключены три договора в обход конкурса. Также, полагает следствие, Хозин халатно отнесся к ситуации с наледью на крыше здания вуза и не проконтролировал действия рабочих.

Хозина задержали 7 февраля после смерти студента СПХФУ Бабурбека Очилова от упавшей на него льдины с крыши университета. Проректору вменяют ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 290 УК РФ (получение взятки).

После смерти Очилова врио губернатора Алекcандр Беглов призвал главу Минздрава Веронику Скворцову направить в Петербург инспекцию для экстренной проверки СПХФУ. Депутаты ЗакСа, обеспокоенные заснеженностью города, призвали Беглова ввести режим чрезвычайной ситуации.