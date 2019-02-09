В Петербурге открыли мемориальную доску Даниилу Гранину

На фасаде дома 8 по Малой Посадской улице открыли мемориальную доску писателю Даниилу Гранину, сообщили в Смольном.

В церемонии открытия приняли участие дочь Гранина Марина Чернышева, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, врио губернатора Александр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие. Возложить цветы к мемориалу пришли десятки петербуржцев, передает «Интерфакс». Создатель мемориальной доски - петербургский скульптор Евгений Бурков.

Гранин жил в доме 8 по Малой Посадской улице с 1995 года и здесь написал свои главные произведения. Писатель скончался 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет.

2019 год станет «годом Гранина». Это второй «именной» год в новейшей истории России, до этого 2006 год объявили годом Дмитрия Лихачева по инициативе Гранина. Памятник писателю планируют установить у библитеки имени Гранина на Дальневосточном проспекте.

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