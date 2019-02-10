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10:22

Стажер "Эха Москвы" оказался в числе задержанных участников акции "Весны"

Кирилла Матвеева, проходящего стажировку на "Эхе Москвы" в Петербурге, оставили на ночь в 28-м отделе полиции после акции движения "Весна" 9 февраля. Он оказался рядом с теми, кто растянул на проезжей части Невского проспекта транспарант с надписью "Открытая Россия вместо Путина".

То, что Матвеев выполняет функции журналиста, не смутило правоохранителей, что подтвердил депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

"Мол, пусть доказывает это в суде". - объяснил он позицию силовиков.

Как утверждает радиоведущий петербургского "Эха" Арсений Веснин в своем микроблоге, Матвеева задержали всего лишь за то, что он спросил, куда везут задержанных до него.

"ОВД-Инфо" сообщает, что к задержанным не пустили защитников, а также то, что одного из четверых задержанных поздно вечером молодых людей, который оказался несовершеннолетним, сумела забрать из отдела полиции мать.

Акция стала второй за день: на более ранней из них задержали семерых, но вскоре отпустили без составления протоколов.

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12:39    
10:36, а вас голуба голубая под нары. Может всеобщее воспитание мужей исправит непутёвого?

12:36    
Собрали "революционеров" в автобус, отвели территорию, дали лопаты и пусть снег убирают.
Кто снег не убирает- тот ЕДРист!!! Прыг-скок....

10:36    
Всю "весну" на лесоповал в лютую ЗИМУ Сибири!

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