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12:10

Чиновники Смольного прибрались в районе Удельной

В воскресенье, 10 февраля, "субботник" в исполнении чиновников, убирающих снег, получил свое продолжение: около трехсот сотрудников Смольного взялись за лопаты в Выборгском районе и почистили улицы в районе станции Удельная. Об этом сообщает канал 78.

Работникам комитетов помогали чиновники рангом ниже - из районной администрации. Все вместе они при помощи лопат убирали снег и наледь на проспектах Скобелевском, Ярославском и Энгельса, а также на Елецкой и Енотаевской улицах.

Напомним, что накануне, 9 февраля, во главе с врио губернатора Александром Бегловым смольнинские функционеры обошли самые старые районы Петербурга с той же целью и убрали 32 тысячи кубометров снега. На этот раз обошлось без Беглова. К субботнику крайне скептически отнесся депутат Борис Вишневский, имеющий опыт собственноручной уборки снега нынешней зимой и назвавший официальное мероприятие "пиар-субботником".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:00    
10 февраля, 12:30  
В Питере, как и во всей России, с каждым годом всё больше и больше обездоленных людей: бездомных, безработных, бомжей, беспризорников, инвалидов, сирот, обманутых дольщиков, матерей-одиночек, малообеспеченных и нищих, прочей бедноты...  
Повсеместно, в России, ныне "жиреют и наглеют" представители властных структур - господа чиновники, при должностях на кормлении за счёт налогоплательщиков и государевой казны...  
И ситуации со снегом, льдом и "сосулями" - яркое подтверждение их корпоративной коррумпированности.

13:36    
12:30 ))) Это кто тут такой понаехавший неудачник.

12:30    
Чиновники-молодцы! Браво!!! Хороший пример зажиревшим и обленившимся жителям города для подражания!!!

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