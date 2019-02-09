Чиновники Смольного вышли убирать Петербург от снега и льда

Чиновники Смольного убирают снег с улиц Петербурга в разных районах, передает «Фонтанка.ру».

На Васильевском острове в рамках субботника улицы расчищают сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры и подведомственных организаций. Также на 3-й линии В.О. работают представители ГУП «Ритуальные услуги».

В Петроградском районе снег убирают чиновники комитетов по культуре и образованию и подведомственных им структурам. В числе вышедших на субботник – сотрудники Большого театра кукол, «Зазеркалья», Мюзик-холла, молодежного театра на Фонтанке, театра имени Ленсовета, «Мастерской», «Приюта комедианта», государственного литературного музея «XX век», библиотеки имени В.В Маяковского, Ленинградского зоопарка, ЦПКиО.

Ранее стало известно, что чиновников Смольного обязали выйти на субботник. В Петербурге все еще сложная ситуация с уборкой снега, ситуация обострилась после гибели студента от упавшей глыбы льда на Аптекарском проспекте. Будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.