СМИ: Чиновников Смольного обязали явиться на субботник

Вечером 8 февраля главы различных комитетов и подразделений Смольного узнали о том, что им в срочном порядке необходимо организовать подчиненных и суметь их вывести на утренний субботник 9 февраля, пишет "Фонтанка".

Оставшийся анонимным сотрудник городского правительства признался изданию, что одобрения эта идея высшего начальства у него и равных ему по "званию" не вызвала - "комитет ходит, матерится". Его также беспокоит возможная нехватка лопат, поскольку на субботнике чиновникам явно предстоит заниматься уборкой снега.

По сведениям издания, на подобные директивы, исходившие "сверху", сетовали и в разного рода бюджетных учреждениях.

Вероятно, инициатива, о которой идет речь, связана с тем, что объем критики, направленной на качество уборки города, уже превысило критический уровень. Ситуация обострилась после первой гибели горожанина от последствий сильных снегопадов: 5 февраля на Петроградской стороне глыбой льда, сорвавшейся с крыши, прямо на месте убило студента.

Петербуржцы все чаще самовыражаются на улицах: выражают в художественной форме на стенах домов, информационных стендах и даже на снегу свое неприятие происходящего.