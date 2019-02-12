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12 февраля, 12:25

Луговой отказался убрать подпись под законом об автономном рунете по требованию Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой отказался отозвать свою подпись под законопроектом об автономной работе рунета, несмотря на требования фракции, передает «Интерфакс».

На заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновского заявил, что фракция снимает фамилию Лугового. «Он не является автором этого закона, и фракция не будет голосовать за данный закон», - подчеркнул Жириновский. Луговой в ответ заявил, что не только не отзывает свою подпись, но и хочет выступить при обсуждении проекта закона как депутат.

За отказ к Луговому будут применены дисциплинарные меры, сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Жириновский до начала заседания заявил, что несмотря на отказ ЛДПР от голосования за закон, в нем есть здравое зерно, поскольку Россия должна быть готова к негативному воздействию на свой сегмент интернета извне.

«Однако мы знаем позицию многих граждан, блогеров, которые болезненно относятся к любым покушениям на свободу в интернете», - подчеркнул Жириновский.

Законопроект об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года, Луговой - соавтор. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.

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12 февраля, 13:09    
Лугового в Лондон!

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