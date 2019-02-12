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12 февраля, 18:00

Вслед за Русским музеем протекла крыша главного здания РНБ

Таяние не убранного своевременно снега привело к протечке крыши главного здания Российской национальной библиотеки, расположенного на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта, извещает "Интерфакс".

"Ремонт кровли главного здания РНБ будет производиться в 2019 году по корпусам Соколова, Собольщикова, Воротилова, где и были протечки в залах: Универсальном, Русском книжном фонде. Сейчас здесь организовано круглосуточное дежурство", - поделились с агентством в пресс-службе РНБ.

О том, пострадали ли в результате проникновения влаги ценные книжные издания и резервы библиотеки, не сообщается.

Ранее сегодня, 12 февраля, стало известно о протекшей крыше хранилища Русского музея: от влаги пострадали картина и икона.

Нынешняя зима в Петербурге ознаменовалась постоянными метелями, и это застало городские коммунальные службы врасплох. Отразилось это не только на облике города, но и на здоровье петербуржцев: переломы конечностей стали массовым явлением.

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12 февраля, 23:54    
21:07 Поддерживаю! Какие-то мутные и баблоедские прожекты все время затевает. А сама афера с реконструкцией Летнего?
Подвернулся же Корокрину и Мамаеву чертов Пак какой-то, нет бы этот.

12 февраля, 21:07    
Такой руководитель, как директор Русского музея, вызывает очень большие вопросы.
Можно вспомнить, что одним их его подвигов была дорогостоящая реконструкция Летнего сада, в результате которой его территория наполнилась дурацкими предметами, а деревья теперь растут посреди дорожек и сад выглядит как какой-то полупитомник-полуоранжерея.
Другим его подвигом еще во времена Матвы стала треснувшая порфировая ваза в Летнем саду, что стало возможным только благодаря халатному отношению к сохранности этого произведения.

12 февраля, 20:58    
привет от медведева - "денег нет но вы там держитесь"... деньги безвозвратно утекли в сирию, лугандон, венесуэлу, абхазию, кубу и в прочие "черные дыры", в космических масштабах... а книжки-картины "патриотам" не нужны - лишь бы курилы "не отдали" япошкам... и вообще - библиотеки и музеи - затратное баловство - народу нужнее ракета "сатана", танк "армата", гиперзвуковая ракета и прочие технологии убийства цивилизации...

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