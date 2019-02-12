18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12 февраля, 17:42

Суд перенес заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки

Куйбышевский районный суд перенес на неделю заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной. Новое слушание назначили на 18 февраля, сообщила  ЗАКС.Ру выступившая защитницей активистки Анастасия Буракова.

Уткину доставили в суд после истечения 48 часов с момента задержания, отметила правозащитница. По ее словам, активистку конвоировали из 28 отдела полиции и не давали свободно передвигаться, хотя срок административного задержания уже истек.

Уткиной вменяют статью о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП). Буракова отметила, что она вместе с другим защитником Динаром Идрисовым подали ходатайство об отложении заседания для ознакомлении с материалами дела – судья его удовлетворил.

– Сейчас Светлана свободна, - добавила Буракова. – Уехала домой отдыхать после двух суток в отделе в не очень хороших условиях. Светлана сказала, что ее не отпускали в уборную, было очень холодно – она была в угловой камере, не дали постельного белья никакого и предоставляли питание только то, что передавали соратники и родственники.

Кроме того, правозащитница уточнила, что накануне Уткину никуда не возили. После задержания она всё время провела в 28 отделе полиции, сообщила Буракова.

По словам Идрисова, минимальная задача защиты - избежать штрафа, максимальная - добиться прекращения дела. Он отметил, что Уткина надеется на альтернативные виды наказания: арест или обязательные работы. Идрисов добавил, что вины его подзащитной ни в чем нет. При этом, в материалах дела присутствуют нарушения, считает правозащитник.

Напомним, Уткину задержали перед «Маршем материнского гнева» 10 февраля. Вечером в понедельник активисты заявили, что ее увезли из отделения полиции. Представители общественных организаций не могли определить её местонахождение.

Вместе с Уткиной была задержана другая гражданская активистка – Мария Кожеватова. Заседание суда по делу Кожеватовой прошло в понедельник, 11 февраля. Ее признали виновной в нарушении ч.8 ст. 20.2 КоАП – суд назначил штраф в 250 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
12 февраля, 13:48В бюджет Петербурга поступили 6,8 млн рублей "за ущерб от акции Навального"
11 февраля, 20:20Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей задержанную на «Марше материнского гнева» активистку
11 февраля, 18:45Суд отложил рассмотрение дел задержанных перед "маршем материнского гнева" активистов
7 февраля, 15:24Правозащитники распространили манифест против политических репрессий
5 февраля, 22:00В Петербурге дали зеленый свет на разорение несогласных граждан
5 февраля, 18:30Резник о штрафе Михайлову и Литвину: Это официальный государственный грабеж
5 февраля, 16:58Михайлова и Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за испорченные газоны на акции 5 мая
5 февраля, 12:04Суд отказался приобщить Навального соответчиком по делу о вытоптанных газонах в Петербурге
1 февраля, 18:19Активиста "бессрочки" доставили в суд по делу о нарушении при проведении митинга
1 февраля, 15:43Пресс-служба судов: Навальный требует признать его соответчиком по делу о вытоптанном газоне

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

20:56 Глава РАН предложил Минздраву ввести тест на IQ в диспансеризацию

20:20 Комитет по природопользованию проверил место разлива токсичного вещества на юге Петербурга

19:58 Арбитражный суд Северо-Запада признал законными торги по наружной рекламе

19:39 ЗакС и «снежный» вице-губернатор   5

19:27 Концерт Элджея в Калининграде отменен из-за "большого давления госорганов"   2

18:47 Беглов сообщил о начале строительства поликлиники у «Балтийской жемчужины»

18:45 Следком заинтересовался московским муниципалом, написавшим статью о Сенцове

18:43 Пономарев объяснил претензии Минюста к движению "За права человека" и признание иноагентом   1

18:21 Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ только качественную водку и закуску   1

17:57 Бывшему ректору Аграрного университета продлили арест до апреля

17:56 Евросоюз просит Венесуэлу в срочном порядке провести выборы президента   1

17:26 Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"   3

17:21 Движение "За права человека" признали иноагентом   4

17:19 Муниципал: Топонимическая комиссия высказалась против переименования МО Черная речка

16:55 Силовики пришли с обыском в офис псковского "Яблока" по делу о предвыборных листовках

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.