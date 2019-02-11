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11 февраля, 21:20

Активисты не могут выяснить местонахождение задержанной перед «Маршем материнского гнева» Уткиной

Правозащитники не могут найти активистку Светлану Уткину, задержанную 10 февраля на «Марше материнского гнева».  В прокуратуре, куда должна была быть доставлена активистка, ее не обнаружили.

В «Группе помощи задержанным» рассказали ЗАКС.Ру, что представители правоохранительных органов сообщили, что активистку увезли из 28 отдела полиции, где она провела ночь, в городскую прокуратуру. Уткина - член участковой избирательной комиссии № 530 с правом совещательного голоса, так что на ее привлечение к административной ответственности необходимо согласие прокурора. 

Активисты не нашли задержанную ни в городской, ни в районной прокуратуре, заявили в «Группе помощи задержанным». «На данный момент мы не знаем, где находится Уткина», - уточнили представители организации.

По информации активистов движения «Весна», Уткину увезли из 28 отдела полиции. «Предположительно, ее везут в суд», - сообщили активисты в своем Telegram-канале.

Напомним, Уткину задержали перед началом шествия «Марш материнского гнева» 10 февраля. Ее доставили в 28 отдел полиции, где активистка провела ночь. Сообщалось также, что ее задержание могло быть связано не с «Маршем материнского гнева», а с субботней акцией «Весны».

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12 февраля, 14:44    
0-24,  22-47
Товарищи, не огорчайтесь, 21-51 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул про лесоповал, так скоро, как только смог. Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка.  Пожалеем его. А Лесоповал он, сявка, видел только в кино, иначе бы не пмсал об этом в суе.

12 февраля, 0:24    
11 фев.21:51 не любишь женщин. Всем понятно, по твоему кукареканью видна ориентация.

11 февраля, 22:47    
21.51.
Злобный тролль! Геморрой не позволяет подняться с дивана, пойти и услышать людей?

11 февраля, 21:51    
Уже Уткина на лесоповале лес валит или на урановом руднике вагонетки с рудой тягает, что правильно!

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