"АгитРоссия" хочет узнать мнение граждан о Путине и Беглове на согласованном митинге

«АгитРоссия» добивается согласования митинга-перфоманса, на котором предлагает высказать мнение о власти России и Петербурга, но пока получает только отказы от Смольного, сообщили представители движения.

На митинге «АгитРоссия» планирует дать участникам возможность «высказать свое мнение» про президента Владимира Путина, врио губернатора Алекcандра Беглова, правительстве и партии «Единая Россия». Активисты подавали заявки на несколько дат: 26 мая, 1-2 июня, 8-9 июня. Однако каждый раз получали ответ о том, что все площадки заняты. Заявку на 12 июня, по словам заявителей, отклонили якобы из-за неправильного оформления.

Участники движения намерены продолжать переговоры со Смольным и добиться того, чтобы митинг был согласован. О дате, месте и времени проведения пока не сообщается.